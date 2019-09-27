Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд

Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей полной остановкой. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-службы автопроизводителя.

Заезд прошел в Швеции, на взлетно-посадочной полосе аэродрома Рада, которую из соображений безопасности удлинили на 300 м. Гиперкаром управлял тест-пилот Koenigsegg Сонни Перссон.

До 400 км/ч автомобиль смог разогнаться за 31,49 с. При этом замедление до полной остановки заняло 8,62 с.

Прежний рекорд также принадлежал Koenigsegg: суперкар Agera RS установил его в 2017 году. Тогда разгон с места до 400 км/ч с последующей полной остановкой занял 33,29 с.

16 мая сообщалось, что Koenigsegg планирует выпустить в первой половине 2020 года новую модель.