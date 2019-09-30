Названы самые популярные автомобили среди молодых россиян

Эксперты «Автостата» проанализировали данные опросов и узнали, какие легковые автомобили в России наиболее популярны среди молодых людей. Об этом 30 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что опросы проводились в период с 2013 по 2019 год. Всего было обработано более 150 тыс. анкет респондентов в возрасте до 35 лет.

Согласно этим данным, 4,2% из всех опрошенных являются владельцами автомобилей семейства Lada Samara. На втором месте по распространенности — Ford Focus с результатом 3,4%. Третье место занимает модель Lada Priora, которую выбрали 2,7% респондентов.

В топ-10 наиболее популярных среди молодых людей автомобилей вошли Kia Rio (2,7%), Hyundai Solaris (2,6%), Toyota Corolla (2,4%), Lada 110 (2,3%), Lada Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и Lada Kalina (2,1%).

20 сентября сообщалось, что за последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%.