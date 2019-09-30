В России увеличится размер выплаты по европротоколу

В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что ранее такая норма действовала только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах выплаты по европротоколу ограничивались суммой 100 тыс. рублей.

В РСА напомнили, что оформить ДТП по европротоколу можно, только если в аварии участвовали два автомобиля, у водителей есть действующие полисы ОСАГО, нет пострадавших или погибших, а также не причинен ущерб третьим лицам.

При этом на возмещение в пределах 400 тыс. рублей можно рассчитывать, если у участников ДТП нет разногласий, поврежденные автомобили сфотографированы, а сами фото переданы в РСА с помощью приложения «ДТП.Европротокол».

16 июля сообщалось, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. В частности, предлагается предоставить возможность страховым компаниям самостоятельно определять тариф «автогражданки» в пределах коридора, установленного Центробанком. То есть компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя нарушений ПДД. Также предполагается ввести учет истории вождения каждого автомобилиста.