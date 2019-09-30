В России начались продажи новой версии кроссовера Audi Q3

Российские дилеры компании Audi начали прием заказов на новую версию кроссовера Audi Q3 40 TFSI quattro. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 сентября.

Автомобиль комплектуется двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 180 л.с., системой полного привода и семиступенчатой автоматической коробкой передач. От 0 до 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 7,4 с. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

В базовую комплектацию версии Audi Q3 40 TFSI quattro входят светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, датчики света и дождя.

Дополнительно можно оснастить автомобиль электронной парковочной системой, климат-контролем, электроприводом двери багажника, круиз-контролем.

Версия Audi Q3 40 TFSI quattro доступна для заказа по цене от 2 562 000 рублей.

13 сентября сообщалось, что на автосалоне в Лос-Анджелесе (США), который откроется 19 ноября, компания Audi собирается представить новый электрокар e-tron Sportback.