Собянин предложил отменить тренспортный налог на электоромобили

Правительство Москвы планирует расширить поддержку развития электротранспорта в городе. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

«Чтобы еще как-то стимулировать развитие электромобилей, мы в ближайшее время внесем в думу закон об освобождении от налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке-лизингу этого транспорта», — заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, 90% проблем с экологией в Москве связаны не с фабриками, а с машинами. Поэтому изменить ситуацию можно только отказавшись от моторного топлива и перейдя на электромобили.

21 августа сообщалось, что рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» предложила разрешить электромобилям бесплатно ездить по платным трассам в России.