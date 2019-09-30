Москвичи смогут сообщить о поломке светофора по QR-коду

Жители Москвы получили возможность пожаловаться на плохую работу светофоров с помощью QR-кодов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД).

«На светофорных колонках появились таблички с QR-кодом, с помощью которого жители могут в несколько кликов рассказать о проблеме. Если житель заметил неработающий светофор или у него есть предложения по изменению режима работы, ему достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона», — заявил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

Отмечается, что при считывании кода откроется браузер с возможностью выбора причины обращения. Сообщения будут сразу отправляться в систему учета заявок и приниматься в работу.

Таблички с QR-кодами появятся на 14 тыс. московских светофоров к концу нынешнего года.

29 августа сообщалось, что в Москве, в районе Арбат до конца 2019 года установят около тысячи уменьшенных дорожных знаков.