Электрокарам могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам РФ

Сделать платные дороги бесплатными для электромобилей предложили в России. С таким предложением выступила рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Как сообщает ТАСС в среду, 21 августа, со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет», законодательная инициатива направлена в Минпромторг и МВД. Отмечается, что в рамках рабочей группы обсуждается создание льгот для владельцев электромобилей.

В «Автонете» уверены, что дополнительные меры по введению льгот для владельцев электрокаров должны продолжить популяризацию данного вида транспорта в России.

«Электрокары только начали вливаться в жизнь россиян. Не секрет, что низкий темп развития этого вида транспорта обусловлен отсутствием необходимой инфраструктуры», — пояснили в «Автонете».

В организации отметили, что в случае одобрения инициативы стоимость дороги из Москвы в Санкт-Петербург по платной магистрали для владельцев электромобилей составит около тысячи рублей.

При этом данная инициатива не нанесет серьезного финансового урона для государства, так как количество электромобилей не превышает четырех тысяч экземпляров, подчеркнули в «Автонете». Там добавили, что в 2019 году в России продано 147 электромобилей, тогда как в январе-июне 2018 года — 52 экземпляра.

В ноябре «Известия» писали, что сервисы такси и каршеринга предпринимают попытку привлечь электромобили в автопарки. Для этого они готовы предоставлять перевозчикам различные преференции. Тем не менее электрокарам пока не нашли применения из-за отсутствия зарядных станций.