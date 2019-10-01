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Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.

При этом отмечается, что россияне все чаще меняют свои старые авто на подержанные, но более высокого класса.

«В целом дилер является основным выгодоприобретателем в этой ситуации», — сообщил аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Официальные дилеры возлагают большие надежды на рынок машин с пробегом, поскольку на новые автомобили спрос падает.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Авто на сдачу: россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин

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