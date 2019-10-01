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«Коммерсант» раскрыл подробности дела бывшего полковника ФСБ Черкалина

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Бывший начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин получал взятки через посредников прямо у входа в здание ведомства или в кафе на Лубянской площади. Об этом 1 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении издания.

По информации газеты, Черкалин находился в сговоре с бывшим владельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым, от которого ежемесячно получал $50 тыс. за «общее покровительство». Сообщается, что, когда банку действительно понадобились услуги Черкалина, тот потребовал премию за свое вмешательство. Таким образом, всего бывший полковник получил от банка $850 тыс. или 52 млн руб. по курсу ЦБ.

Признав свою вину, офицер рассказал следствию о еще нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты.

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В посредничестве между Черкалиным и Александром Мазановым, как пишет издание, обвиняются бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

В августе сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд иск об изъятии имущества семьи обвиняемого на 6,3 млрд рублей. В заявлении было указано об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн.

По данным ведомства, общий легальный доход сотрудника ФСБ и его родственников с 2005 года составил не более 55 млн рублей.

16 мая Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки на сумму $850 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Во время обысков у него дома и на рабочем месте было изъято наличных и драгоценностей на сумму более 12 млрд рублей.

В тот же день задержали бывших подчиненных Черкалина: Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам». Их обвиняют в мошенничестве на 490 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Васильев и Фролов запугали московского застройщика Сергея Гляделкина тем, что его якобы могут привлечь к уголовной ответственности. Под давлением предприниматель передал сотрудникам ФСБ свою долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг». Ущерб составил 490 млн рублей. Предполагается, что Черкалин руководил преступной группой.

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