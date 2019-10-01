Стало известно о новом виде налогового мошенничества в России

Федеральная налоговая служба рассказала, как мошенники обманывают россиян. Об этом 30 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным ведомства, злоумышленники делают почтовую рассылку фальшивых уведомлений, в которых требуют оплатить несуществующую задолженность. При этом в платежках указаны реквизиты, принадлежащие самим мошенникам, а не налоговой службе.

В связи с этим сотрудники ведомства обратили внимание на то, что всю информацию нужно сверять с данными, указанными на сайте госоргана.

23 сентября стало известно, что в Сеть утекли фискальные данные еще 76 млн россиян.