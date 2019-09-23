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В Сеть утекли фискальные данные еще 76 млн россиян

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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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В открытом доступе в Сети оказалась персональная информация о еще 76 млн россиянах. Утечка произошла от оператора фискальных данных «Дримкас».

Ранее «Известия» писали, что в Сети появилось 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах.

Однако по данным компании по кибербезопасности DeviceLock, ранее в общем доступе оказались 76 млн строк с различными данными.

Таким образом, с серверов «Дримкас» в интернете появились более 90 млн данных.

В компании факт этой утечки подтверждать отказались.

А в Федеральной налоговой службе отметили, что попавшие в Сеть данные — не с контрольно-кассовой техники, поэтому случившееся не подпадает под регулирование и защиту в рамках законов о контрольно-кассовой технике. Однако проверку налоговая всё равно проводит.

Эксперты рассказали, из-за чего могут происходить такие утечки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Течет и вменяется: в Сеть попали еще 76 млн записей о клиентах

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