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Течет и вменяется: в Сеть попали еще 76 млн записей о клиентах

Налоговики проводят проверку по новому факту раскрытия информации с серверов оператора фискальных данных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Течет и вменяется: в Сеть попали еще 76 млн записей о клиентах
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2019-09-19 21:45:33
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Утечка персональных сведений о россиянах от оператора фискальных данных «Дримкас» оказалась более серьезной, чем предполагалось. Ранее «Известия» сообщали, что 9 сентября в Сети появилось 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах. Однако, как сообщили в компании по кибербезопасности DeviceLock, еще 8 августа в общем доступе оказались 76 млн строк с различными данными. В «Дримкас» факт этой утечки подтверждать отказались. В ФНС подчеркнули, что появившиеся в Сети данные — не с контрольно-кассовой техники, таким образом, вся ответственность за случившееся лежит на «Дримкас». Налоговая всё равно проводит проверку компании.

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С серверов оператора фискальных данных «Дримкас» в общей сложности утекло более 90 млн записей с различными данными о юридических и физических лицах. Ресурс ОФД с 76 млн строчек информации с 8 августа семь дней находился в открытом доступе, сообщили «Известиям» в DeviceLock. 9 сентября на три дня стали доступны журналы с более 14 млн записей, писали «Известия» ранее.

Среди попавших в Сеть сведений — полные реквизиты фискальных чеков (есть в распоряжении «Известий»), включая порядковый номер, дату и время, ФИО продавца, количество товара, его название и цену. Например, 1 августа 2019-го покупатель с квитанцией номер 44793 купил три упаковки чипсов со вкусом зеленого лука за 31 рубль за штуку и пачку сигарет за 102 рубля. Оператор работал в смену с номером 360. Общая сумма —195 рублей, включая 6% НДС по упрощенному налогообложению. В другом чеке от 30 июля 2019-го видно, что сигареты куплены за 107 рублей в «Магазине у клена», расположенном в городе Новоалтайске.

В пресс-службе ФНС «Известиям» сообщили, что попавшая в открытый доступ информация с серверов передавалась в рамках отдельной коммерческой услуги «Дримкас кабинет», которая не подлежит регулированию и защите в рамках законодательства о контрольно-кассовой технике.

утечки
утечки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Защищенный канал связи, по которому идет обмен данными с ФНС, не затронут. Мы проводим проверку ОФД «Дримкас» в части передаваемых сведений в рамках коммерческих сервисов. По закону операторы несут ответственность за сохранность полученной ими информации. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

В «Дримкас» не ответили на вопрос «Известий», каким образом в онлайне оказалась доступная компании информация, однако уточнили, что конфиденциальность фискальных данных на сервере ОФД не нарушена и разглашения персональных сведений не происходило. Ранее в компании заявляли, что в начале сентября серверы были атакованы и контур защиты на одном из них пострадал, но проблема уже устранена.

— Проводится дополнительный аудит и модернизация системы безопасности, — сообщал «Известиям» гендиректор «Дримкас» Павел Толстоносов.

Справка «Известий»

Согласно ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» фискальные данные — это сведения о расчетах, включая информацию об организации или индивидуальном предпринимателе и о применяемой контрольно-кассовой технике.

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Человеческий фактор

Опрошенные «Известиями» юристы подтвердили, что утекшая информация — фискальная. Фамилия, имя и отчество кассира — персональные данные, поскольку они прямо относятся к физическому лицу и позволяют его определить, пояснила партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай. Если указанные данные содержатся в чеке, то они фискальные, указал адвокат, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

За слив персональных данных в Сеть предусмотрен административный штраф до 75 тыс. рублей, а максимальная уголовная ответственность — лишение свободы на срок до пяти лет. Также пострадавший может взыскать убытки, причиненные из-за нарушения правил обработки персональных данных, добавила Екатерина Тягай.

утечки
Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker

Утечки такого рода связаны с некорректной политикой безопасности. Если процесс настроен, то организация производит контроль внутренних и внешних периметров, отметил бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. По его словам, серверы попадают в открытый доступ, когда компании не очень внимательно относятся к мониторингу, а самое главное — к политике конфигурирования своих систем.

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Так как результаты работы технических средств анализируют вручную, то, скорее всего, причиной утечки стал человеческий фактор, предположил технический директор «Киви» Кирилл Ермаков. Для зрелых компаний свойственно наличие строгих бизнес-процессов управления собственными серверами и программным обеспечением. И политика доступа к ресурсам извне упрощенно звучит как «запрещено всё, что не разрешено», подчеркнул эксперт.

— Возможно, в данном случае имела место ошибка конфигурирования сервера администраторами системы. Или же, к примеру, ошибка настройки межсетевого экрана, — предположил Кирилл Ермаков.

Ранее «Известия» сообщали о случае получения данных из ОФД третьей стороной. Сведения о покупках в магазинах, в том числе электронных, затем утекают в неизвестном направлении. Они могут быть использованы для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки.

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