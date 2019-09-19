Операторы связи предупредили об утечках данных в случае создания ЕИС

Операторы «большой тройки» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). Об этом говорится в письме, направленном главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (есть в распоряжении «Известий»).

ЕИС хотят создать в Центробанке и Минкомсвязи для борьбы с подменами сим-карт. Предполагается, что через эту систему кредитные и иные организации будут получать от операторов связи информацию о статусе сим-карты, абонентского договора, а также персональных данных абонентов-физлиц. Соответствующий закон уже прошел первое чтение.

«Законопроект важен, так как он предусматривает введение дополнительного механизма противодействия мошенничеству на фоне того, что для многих банков идентификатор клиентов в виде номера телефона становится более значимым», — сообщили в Центробанке.

Там считают, что единый оператор ЕИС будет выступать только маршрутизатором запросов, посредником между мобильными операторами и банками, и потому не будет хранить у себя никаких данных.

По мнению же мобильных операторов, в законе не прописаны требования к безопасности передачи информации.

Эксперты подчеркивают, что безопасных систем не существует, и не помешают дополнительные меры защиты ЕИС.

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