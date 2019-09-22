В России предложили повысить налоговую выплату клиентам НПФ

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила внести ряд поправок в Налоговый кодекс России. В их числе повышение предельной суммы взносов для налогового вычета до 400 тыс. рублей и освобождение от НДФЛ негосударственных пенсий для членов семьи. Законопроект, имеющийся в распоряжении «Известий», был направлен в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития на прошлой неделе.

Инициатива АНПФ предполагает увеличение со 120 тыс. до 400 тыс. рублей предельной базы для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию». Таким образом, налоговый вычет составит 52 тыс. рублей вместо теперешних 15,6 тыс. рублей.

В ассоциации полагают, что налоговые льготы помогут повысить клиентскую базу НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10%, что позволит и дальше развивать данную систему. Кроме того, по словам руководителя комитета по развитию корпоративных программ АНПФ Дмитрия Геркусова, в организации ожидают, что, если предложения будут приняты, нынешние клиенты пенсионных фондов с высоким доходом — а таких порядка 5% — увеличат свои взносы не менее чем на 5%.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 23 сентября.