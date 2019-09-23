Счет и вычет: налоговую выплату клиентам НПФ хотят увеличить втрое

Повышение предельной суммы взносов для налогового вычета до 400 тыс. рублей и освобождение от НДФЛ негосударственных пенсий для членов семьи — такие поправки в Налоговый кодекс предложила внести Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Законопроект (есть в распоряжении «Известий») на прошлой неделе был направлен в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития. В ассоциации уверены, что налоговые льготы будут способствовать повышению клиентской базы НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10%. А это, в свою очередь, обеспечит дальнейшее развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения. В Банке России «Известиям» заявили, что регулятор рассматривает предложения СРО и участников рынка по НПО. Кроме того, обсуждается введение механизма гарантирования пенсионных резервов и разрабатывается соответствующий законопроект.

О том, что Центробанк планирует развивать классическое НПО, отвечая на вопрос «Известий», на 17-м Международном банковском форуме в Сочи рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он уточнил, что планируется ввести гарантирование пенсионных резервов по индивидуальным договорам (причем не только в рамках предложенного Минфином гарантированного пенсионного продукта), которые граждане заключают с НПФ. Соответствующие законодательные инициативы должны появиться уже этой осенью, пообещал Сергей Швецов.минфи

В ЦБ уточнили, что вопрос гарантий по добровольным взносам обсуждается, в работе находится и соответствующий проект для развития НПО. Кроме того, как уточнила пресс-служба регулятора, уже прорабатываются предложения СРО (саморегулируемых организаций) и отдельных участников рынка. Как выяснили «Известия», одна из рассматриваемых инициатив — поправки в Налоговый кодекс, которые предложила АНПФ.

От 120 до 400

Существенных изменений, собственно, два. Во-первых, АНПФ предлагает со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей увеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию». Налоговый вычет в случае повышения составит 52 тыс. рублей (сейчас его максимальный размер — 15,6 тыс. рублей)

Ориентир в 400 тыс. рублей появился неслучайно, поясняется в письме ассоциации. Сейчас это предел, который используется для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — инструмента, призванного мотивировать население вкладывать сбережения в фондовый рынок. В АНПФ считают логичным унифицировать подход к налоговому стимулированию схожих финансовых продуктов.

«Договоры негосударственного пенсионного обеспечения можно отнести к инвестиционным договорам. Налоговый вычет, который гражданин вправе получить по договору НПО, основан на инвестициях», говорится в письме ассоциации.

Об успехах по привлечению граждан на фондовый рынок за счет ИИС в конце августа сообщала Московская биржа, опубликовав информацию о регистрации миллиона таких счетов, открытых физлицами.

Во-вторых, АНПФ предлагает освободить от уплаты НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи, близких родственников и в пользу детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством)».

Как рассказал «Известиям» руководитель комитета по развитию корпоративных программ АНПФ Дмитрий Геркусов, в ассоциации ожидают, что, если предложения будут приняты, нынешние клиенты пенсионных фондов с высоким доходом — а таких порядка 5% — увеличат свои взносы не менее чем на 5%.

— Мы также рассчитываем, что примерно на 10% вырастет количество участников системы НПО. Поскольку вычеты сравняются с вычетами по ИИС, то неквалифицированные участники рынка могут предпочесть более простой финансовый инструмент, — прогнозирует представитель АНПФ.

По его словам, эффекта в 2–3% увеличения клиентской базы можно ожидать и за счет льгот, распространяемых на родственников.

В ЦБ и Минфине подтвердили получение проекта от АНПФ, сообщив, что предложения находятся на рассмотрении. Пресс-служба Минэкономразвития не ответила на запрос «Известий».

Президент другого пенсионного СРО — НАПФ Константин Угрюмов сообщил «Известиям», что возглавляемая им организация также отправляла в федеральные органы исполнительной власти предложения по налоговым льготам при НПО, но ответа пока не получила.

Не только вычет

Эксперты считают, что любые налоговые поблажки окажутся полезными для развития НПО, что видно на примере ИИС. Однако этого мало, чтобы существенно изменить ситуацию с добровольными взносами на будущую пенсию.

— Гораздо эффективнее увеличить льготу для работодателей при софинансировании взносов, поскольку она более ценна, — полагает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Важно предусмотреть систему софинансирования со стороны государства и/или работодателя, отметила замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. Она уверена, что при всей пользе предложения по налоговым льготам для развития НПО за счет привлечения новых участников его будет недостаточно.

— Предложение АНПФ рассчитано на привлечение в накопления представителей средних классов с относительно высокими доходами. Более высокий налоговый вычет сделает накопления привлекательнее для тех, кто может платить больше. Но таких людей немного. Главная причина низкого охвата НПО — низкие доходы населения, которые к тому же не растут с 2014 года, — поясняет Оксана Синявская.

Поэтому можно предположить, что ситуацию не изменит и гарантирование пенсионных резервов. Эта мера — ответ на предположение, что единственная причина, по которой люди до сих пор не копят на пенсию сами, — недоверие к системе, уточнила эксперт.