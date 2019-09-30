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Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова.

Отмечается, что министр экономического развития Максим Орешкин уже представил кандидатуру Бабича на должность своего первого зама.

Бабич с 2018 года занимал должность посла России в Минске. В апреле 2019-го МИД Белоруссии обвинил дипломата в том, что он причастен к постепенному разрушению отношений Москвы и Минска. После этого на должности посла Бабича сменил экс-сенатор Дмитрий Мезенцев.

17 июня Бабич был назначен заместителем главы Минэкономразвития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это назначение, отмечал богатый опыт бывшего посла.

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