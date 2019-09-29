Орешкин спрогнозировал рост дохода жителей РФ на 1% во II полугодии

Реальные располагаемые доходы жителей России вырастут во втором полугодии 2019 года в годовом выражении на 1%. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которое выйдет на телеканале «Россия 1» в это воскресенье в 22:00 мск. Слова министра из интервью приводит «РИА Новости» 29 сентября.

«Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год», — отметил Орешкин.

Росту поспособствует резко снижающаяся инфляция, и, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимутся, пояснил он.

26 августа Министерство экономического развития понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в этом году. При этом Орешкин заявил об ожидающемся росте доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% — в 2024 году.

В конце июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составляет более 20 млн человек. Этот показатель за I квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года вырос с 13,9% до 14,3%. Позже на совещании с правительством по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обеспокоился тем, что реальные доходы граждан растут очень медленно, даже с учетом роста зарплат. Он призвал сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и динамичным.

Глава Минтруда Максим Топилин выразил мнение, что рост числа малообеспеченных граждан мог произойти из-за изменения методов подсчета. В Счетной палате ожидают замедления сокращения роста реальных доходов населения и снижения уровня бедности во II квартале этого года.