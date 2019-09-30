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Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен. Об этом 30 сентября в Twitter написал глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею. Но в обозримое время это нереально, и не только из-за цены переноса: США, их союзники и клиенты не допустят такой пощечины Вашингтону», — отметил сенатор.

24 сентября стало известно, что 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН.

После этого ряд политиков предложил перенести штаб-квартиру организации из США.

Так, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что проголосует за соответствующее решение в случае обсуждения такой темы, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила готовность России разместить у себя штаб-квартиру ООН в случае необходимости.

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