Несколько делегаций ушли с выступления Венесуэлы на Генассамблее ООН

Делегации нескольких стран покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы. Демонстративно вышли во время речи Дельси Родригес представители США, Колумбии и ряда латиноамериканских стран. Среди колумбийских делегатов были представители венесуэльской оппозиции, выходя из зала они выкрикивали имя своего лидера — Хуана Гуайдо. По оценкам СМИ, обстановка в штабквартире ООН накалилась еще за полчаса до речи Дельси Родригес.