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После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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После выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генассамблеи ООН и желающих пообщаться с ним выстроилась целая очередь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Отмечается, что во время выступления министра зал был полностью забит. В начале выступления Сергей Лавров также поблагодарил журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

В своей речи на 74-й Генассамблее ООН Сергей Лавров заявил о том, что Запад стремится пересмотреть нормы международного права. Большая часть его речи была посвящена критике США. Невыдачу виз российской делегации он не упомянул.

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