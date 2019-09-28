Прямой эфир
Сюжет:

Лавров в беседе с Помпео поднял вопрос о россиянах в тюрьмах США

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на полях Генассамблеи ООН напомнил об отбывающих сроки в американских тюрьмах российских гражданах Викторе Буте, Константине Ярошенко, Марии Бутиной и других.

Перелет включен: США оплатят возвращение Марии Бутиной в Россию
Родные гражданки РФ не будут знать номер рейса до самой посадки в самолет

«Сегодня я напомнил Майклу Помпео об этих наших озабоченностях, которые требуют внимания», — сказал Лавров в пятницу, 27 сентября, на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Москва ставит вопрос по Буту и другим россиянам в американских тюрьмах «при любом контакте с американской стороной», передает ТАСС.

«И судьба Виктора Бута, равно как Константина Ярошенко и Марии Бутиной… и других наших граждан, которые были похищены либо обманом, либо в грубейшее нарушение законов тех стран, где их схватили, нас интересует в качестве приоритета», — отметил Лавров, добавив, что Россия будет добиваться того, чтобы справедливость восторжествовала.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

18 сентября состоялась первая с 2012 года встреча Бута, находящегося в тюрьме Марион (штат Иллинойс), с супругой и дочерью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские дипломаты навестили Бутину в американской тюрьме
Москалькова вновь попросила США передать России летчика Ярошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019