Лавров в беседе с Помпео поднял вопрос о россиянах в тюрьмах США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на полях Генассамблеи ООН напомнил об отбывающих сроки в американских тюрьмах российских гражданах Викторе Буте, Константине Ярошенко, Марии Бутиной и других.

«Сегодня я напомнил Майклу Помпео об этих наших озабоченностях, которые требуют внимания», — сказал Лавров в пятницу, 27 сентября, на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Москва ставит вопрос по Буту и другим россиянам в американских тюрьмах «при любом контакте с американской стороной», передает ТАСС.

«И судьба Виктора Бута, равно как Константина Ярошенко и Марии Бутиной… и других наших граждан, которые были похищены либо обманом, либо в грубейшее нарушение законов тех стран, где их схватили, нас интересует в качестве приоритета», — отметил Лавров, добавив, что Россия будет добиваться того, чтобы справедливость восторжествовала.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

18 сентября состоялась первая с 2012 года встреча Бута, находящегося в тюрьме Марион (штат Иллинойс), с супругой и дочерью.