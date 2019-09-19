Перелет включен: США оплатят возвращение Марии Бутиной в Россию

Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, вернется на родину обычным рейсом из Майами или Нью-Йорка за счет средств правительства США. Об этом «Известиям» рассказал ее отец Валерий. При этом, по его словам, время вылета и конкретный рейс не будет известен родственникам до самого момента посадки в самолет. Перед вылетом Бутиной дадут возможность сделать один звонок.

США оплатят возвращение домой Марии Бутиной, после того как она выйдет из американской тюрьмы 25 октября. Как рассказал «Известиям» отец россиянки Валерий, родные и близкие до последнего момента не будут знать, каким рейсом она отправится на родину.

— Ее депортируют за счет правительства США, а авиарейс будет выбран по их усмотрению. Скорее всего, Маша вылетит из крупного аэропорта, Майами или Нью-Йорка. Конкретный рейс, время вылета и так далее не будут нам известны до тех пор, пока она не сядет в самолет. Перед самой посадкой дочери дадут возможность сделать один телефонный звонок. Судя по всему, она позвонит кому-то, кто находится в Америке. Думаю, это будет адвокат, который затем сообщит все детали мне, — сказал «Известиям» Валерий Бутин.

По его словам, родственники и друзья россиянки с нетерпением ждут ее выхода из заключения. Отец признался, что прошедший год стал для всех большим испытанием: зачастую с дочерью не было никакой связи, никто не знал, где она и что с ней происходит. А короткие минуты общения случались слишком редко. Валерий Бутин отметил, что дома уже начали готовиться к возвращению Марии.

Случай с Марией Бутиной стал продолжением американской политики и действий политического класса США, который руководствуется принципом «лес рубят, щепки летят», подчеркнул в беседе с «Известиями» доцент МГИМО, политолог Кирилл Коктыш.

— Жесткость и циничность американской машины заключается в том, что она использует любые ошибки, особо не разбирая, кто оказывается на ее пути. Ситуация с Бутиной, с одной стороны, не привнесла в российско-американские дела что-то новое, с другой — обусловила текущее положение вещей и состояние двусторонних отношений. Россия в данной ситуации на официальном уровне не стремилась сильно высказываться в защиту Бутиной, поскольку понимала, что это может навредить самой Марии, превратив ее в особо ценного заложника, — считает эксперт.

Гражданка России приехала в Соединенные Штаты в августе 2016 года. Там она планировала закончить магистерскую программу в Американском университете в Вашингтоне. Однако 15 июля 2018 года была арестована — накануне встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Первые три месяца своего ареста Мария Бутина провела в следственном изоляторе города Александрия. В это время ей практически не давали общаться с родными и другими заключёнными, а прогулки на свежем воздухе составили в сумме всего 45 минут.

Министерство юстиции США обвинило гражданку РФ в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации, связях с разведкой России, нарушении закона о лоббировании и внедрении в организации, влияющие на американскую политику, для продвижения интересов Москвы.

В итоге 13 декабря 2018 года студентка частично признала вину, согласившись с пунктом о нарушении закона о регистрации иностранным агентом. Уже 26 апреля нынешнего года суд в Вашингтоне приговорил ее к полутора годам тюрьмы и принял решение депортировать россиянку на родину после выхода из заключения. Позднее ей сократили срок до 5 ноября, а с учетом амнистии Мария Бутина сможет выйти еще на 10 дней раньше — 25 октября.

После вынесения приговора Марию Бутину перевели в региональную тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в Вирджинии. Спустя пару дней ее поместили в распределительный центр в Оклахоме. Затем россиянку перевезли в учреждение города Таллахасси (столица штата Флорида) на постоянное место отбывания срока. Сейчас гражданка РФ содержится в условиях общего режима в помещении, которое рассчитано на нескольких человек.