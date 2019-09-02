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Российские дипломаты навестили Бутину в американской тюрьме

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Фото: www.bop.gov
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Российские дипломаты навестили Марию Бутину, которая на данный момент находится во Флориде в тюрьме Таллахасси. Об этом посольство РФ в США сообщило в понедельник, 2 сентября, на странице в Facebook.

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«Россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет. Со своей стороны продолжим обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Марии. Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек», — написано там.

Отмечается, что Бутина держится стойко и благодарит всех за поддержку, надеясь скоро вернуться на родину.

23 июля отец осужденной рассказал, что Бутина начала писать книгу. В настоящее время у нее уже подготовлено около 900 страниц материала, где она подробно рассказывает о жизни в Соединенных Штатах до задержания.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. В середине декабря того же года она пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. В настоящее время россиянка провела в заключении более 11 месяцев.

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