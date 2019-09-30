Правительство Украины запланировало привлечение $50 млрд инвестиций

Правительство Украины в срок до 2024 года запланировало привлечь в экономику страны $50 млрд инвестиций. Об этом говорится на сайте Верховной рады в понедельник, 30 сентября.

Как следует из опубликованного проекта постановления о программе деятельности кабмина, в результате реализации запланированных мероприятий валовой внутренний продукт страны вырастет на 40%, уточняет RT. Также правительство предполагает создание 1 млн рабочих мест.

Ранее в понедельник украинский премьер Алексей Гончарук отметил, что законопроект о легализации игорного бизнеса в стране позволит побороть распространение уличных игровых автоматов и принесет в казну страны не менее 2 млрд гривен (более $82 млн).

Планы легализовать казино на Украине анонсировал президент страны Владимир Зеленский 8 августа. По его словам, азартные игры сделают доступными в пятизвездочных отелях в целях развития туризма.