Власти Украины рассказали о целях легализации казино

Власти Украины рассчитывают, что законопроект о легализации игорного бизнеса позволит побороть распространение уличных игровых автоматов и принесет в казну страны не менее 2 млрд гривен. Об этом 30 сентября заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

«Мы хотим, чтобы игровые автоматы исчезли с улиц, поэтому правительство разработало по поручению президента соответствующий законопроект. Вчера мы за него проголосовали, и в ближайшие дни — сегодня или завтра — он будет внесен в парламент», — цитирует премьера «Укринформ».

Документ легализует азартные игры исключительно на территории отелей и отдельно регулирует вопрос проведения лотерей. Предварительно, игорный бизнес пополнит казну на 2–2,5 млрд гривен и положительно повлияет на рост ВВП. Точные цифры будут известны, когда законопроект перейдет во второе чтение, отметил Гончарук.

Планы легализовать казино анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 8 августа. По его словам, азартные игры сделают доступными в пятизвездных отелях в целях развития туризма.

Игорный бизнес запрещен на Украине с 2009 года. Легализации казино от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ).