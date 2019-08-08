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На Украине легализуют казино

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализовать в стране работу казино. По его словам, азартные игры поспособствуют развитию туризма.

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«Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера, региона у Черного моря», — заявил украинский лидер на встрече с представителями турецкого бизнеса в Стамбуле, где он находится с визитом.

Он также призвал турецкую сторону совместно развивать туристический бренд Черного моря, пишет ТАСС.

Игорный бизнес запрещен на Украине с 2009 года. По данным украинского минфина, азартные игры могли бы приносить казне до 5 млрд гривен (более $196,5 млн). Легализации игорного бизнеса от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ).

Зеленский прибыл в Турцию 7 августа. Во время церемонии у дворца турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана украинский президент заблудился на ковровой дорожке.

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