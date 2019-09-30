В Киеве назвали сроки подписания новой программы с МВФ

Правительство Украины надеется подписать новую трехлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в настоящее время начались переговоры, которые будут продолжаться до декабря. Об этом глава кабмина Украины рассказал в видеоблоге на сервисе хостинга YouTube. В декабре украинская сторона планирует подписать новую программу, поделился он планами.

Продолжатся переговоры через несколько недель. Тогда несколько министров украинского правительства приедут в офис МВФ в США, пояснил Гончарук, уточняет в понедельник, 30 сентября, «Газета.ру». На этой встрече стороны предварительно договорятся о составе и структуре программы.

26 сентября сообщалось, что миссия МВФ покинет Киев после двухнедельной работы без оснований рекомендовать совету директоров фонда заключить с Украиной новую программу кредитования. Договоренности не будут заключены в первую очередь из-за информации о возможном мировом соглашении Киева и прежних владельцев Приватбанка.

На следующий день в МВФ отметили, что темпы экономического роста в стране слишком низкие и не позволяют сократить разрыв между уровнем доходов на Украине и в соседних странах. Создание новых институтов по борьбе с коррупцией также не принесло никаких «ощутимых результатов».

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году. Итоговые платежи составили в общей сумме $156 млн. В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. Но в 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.

В декабре 2018 года была утверждена новая программа помощи Украине от МВФ. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Обновленная схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года.