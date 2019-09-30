Зона свободной торговли Ирана с ЕАЭС начнет работать с конца октября

Зона свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) начнет действовать с конца октября. Об этом в понедельник, 30 сентября, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Реализация соглашения с союзом произойдет 27 октября, уточнил он. В итоге 502 иранских товара будут пользоваться особыми условиями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт иранского лидера.

Роухани сделал это заявление перед вылетом в Армению, где 1 октября состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, наднационального органа Евразийского экономического союза, основанного в 2014 году. В этот орган входят главы России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

27 сентября Роухани заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предлагал отменить все санкции против Ирана. Но условия оказались не приемлемыми для республики, отметил он.

25 сентября власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая. Кроме того, 20 сентября стало известно о введении Соединенными Штатами новых санкций против Национального банка Ирана в связи с атаками 14 сентября на саудовские нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Тегеран.

Исламская республика, в свою очередь, отвергает обвинения.