Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предлагал отменить все санкции против Ирана. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает ТАСС.

«Другой темой переговоров (европейских лидеров с Трампом — ред.) было то, какие санкции надо отменять, и американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме», — отметил Роухани.

25 сентября власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая. Кроме того, 20 сентября стало известно о введении Соединенными Штатами новых санкций против Национального банка Ирана в связи с атаками 14 сентября на саудовские нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Тегеран. Исламская Республика в свою очередь отвергает обвинения.

По словам Трампа, новые ограничительные меры — самые высокие по уровню из когда-либо наложенных на эту страну.

Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, санкционная политика США потерпела неудачу и Вашингтону пора это понять.

Мусави также подчеркнул, что новые ограничения Белого дома не представляют собой ничего нового — это лишь «старые санкции в новом виде». По его словам, США более не являются единственной экономической сверхдержавой в мире. Официальный представитель МИД Ирана призвал мировое сообщество переосмыслить торгово-экономический порядок, где воздействие «враждебных действий» США на свободную международную торговлю сократилось бы до минимума.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.