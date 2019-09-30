Счастливы в месте: Ереван собирает лидеров ЕАЭС и друзей союза

В Ереване 1 октября открывается заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Для участия в нем в армянскую столицу съезжаются не только главы государств и правительств пятерки стран-участниц этого интеграционного объединения, но и лидеры Ирана и Сингапура. Впрочем, их визит носит прежде всего экономический характер — с каждой из этих стран ЕАЭС создает зону свободной торговли (ЗСТ). С политической точки зрения одной из самых резонансных историй стали слухи о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не планирует приезжать в Ереван. Но они оказались надуманными.

Ереван ждет гостей

Внимание к открывающемуся в Ереване саммиту ЕАЭС было во многом приковано по той причине, что в этом году он юбилейный — союзу, объединившему пять стран, вскоре исполняется пять лет.

В этом году для участия в заседании в армянскую столицу позвали некоторых непривычных гостей. Одним из них стал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, прилетевший в Ереван еще 28 сентября. Уже 1 октября Сингапур и ЕАЭС торжественно подпишут долгожданное соглашение о ЗСТ, в рамках которого евразийская «пятерка» и город льва постепенно обнулят таможенные пошлины более чем для 12 тыс. наименований товаров.

Другим участником ереванской встречи станет Иран, чей президент Хасан Роухани будет почетным гостем на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Эта страна уже подписала с ЕАЭС соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, и, как ожидается, в конце октября оно вступит в силу.

Наконец, прилетает в Ереван и молдавский лидер Игорь Додон, чья страна получила в мае прошлого года статус наблюдателя при союзе.

Ввиду того, что ЕАЭС — это прежде всего экономическая структура, основными темами встречи, как ожидается, станет дальнейшая работа по устранению барьеров на рынках союза. В прошлом году на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто заявил, что работа на этом фронте «идет непозволительно медленно».

Кроме того, недовольство белорусского лидера, которое, к слову, разделяют и в Ереване, вызвала большая разница в ценах на природный газ внутри разных стран союза. С учетом намерения создать к 2025 году общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов эта тема наверняка будет в центре внимания и на встрече лидеров в нынешнем году.

Сплетням назло

Между тем одна из самых главных интриг накануне саммита касалась участия в нем Владимира Путина.

В общей сложности российский президент бывал в Армении шесть раз, в последний — он был там на саммите ОДКБ в октябре 2016 года. Так что нынешний визит российского лидера в Ереван стал первым со времен «бархатной революции», в ходе которой к власти весной прошлого года пришел Никол Пашинян.

Именно при новом руководстве в Армении был арестован бывший глава страны Роберт Кочарян. После того как Кремль опубликовал поздравление находящемуся под стражей политику с днем рождения, в котором он был назван «настоящим другом России, много сделавшим для укрепления союзнических отношений между нашими государствами», армянские СМИ дружно заговорили о расколе между Москвой и нынешним руководством республики.

Тут и там стали мелькать предположения, что российский президент не прилетит на саммит ЕАЭС. В части национальных СМИ даже начались разговоры о том, что саммит может быть перенесен в Москву — такое уже случалось, когда после «апрельской войны» 2016 года в Нагорном Карабахе тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался присутствовать на встрече в Ереване и она прошла в российской столице.

Но в итоге эти предположения так и не подтвердились. Примерно за неделю до саммита и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и несколько российских дипломатов визит подтвердили.

Пока точно не известно, будет ли у Владимира Путина отдельная встреча с Николом Пашиняном, но сам приезд российского лидера в Ереван имеет большое значение, сказал «Известиям» зампредседателя парламента Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян.

— Визит Владимира Путина ждёт как политическая элита, так и общество. Людей волнуют российско-армянские отношения, поэтому народ также следит за предстоящим саммитом ЕАЭС в контексте участия президента РФ, — отметил политик.

По его словам, представление о состоянии сотрудничества Москвы и Еревана формируется в том числе исходя из интенсивности контактов.

— Надо понимать, что это не официальный визит в Армению, а поездка на саммит ЕАЭС, — напомнил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Тем не менее Армения — наш стратегический союзник, и сотрудничество с ней имеет важное значение.

Схожее мнение в разговоре с «Известиями» высказал и армянский политолог Сурен Саркисян.

— Я бы не согласился с тем, что Владимир Путин не хотел ехать в Армению. Но это очень активно обсуждаемая тема во внутриполитических кругах Армении, — сказал Сурен Саркисян, возглавляющий армянский Центр американских исследований.

При этом он напомнил, что визит российского лидера в Армению прежде всего связан с участием в работе Высшего Евразийского экономического совета. В связи с этим особых итогов на российско-армянском треке ожидать вряд ли стоит. Но как минимум первый визит президента РФ после революции в Армении должен рассеять некоторые сомнения о состоянии двусторонних отношений.