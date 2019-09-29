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В ЕАЭС рассказали об упрощении трудовой миграции внутри союза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) отмечает пятилетие. Одно из главных достижений, которых объединение достигло за это время, — упрощение трудовой миграции жителей стран — участниц союза, рассказал «Известиям» председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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Раньше человек, желающий устроиться на работу в соседнем государстве, и члены его семьи сталкивались с множеством бюрократических проблем, напомнил Саркисян. Они касались не только трудоустройства, но и других вопросов, включая посещение школ детьми и получение медицинской помощи.

Сейчас трудящиеся могут беспрепятственно перемещаться между странами ЕАЭС, дипломы взаимно признаются. Также разработана единая концепция пенсионного обеспечения, которая позволяет не терять накопления.

«Мы создаем для людей комфортные условия для жизни. Это и есть самое важное достижение нашего союза», — отметил он.

Подробнее читайте в материале «Известий» 30 сентября.

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