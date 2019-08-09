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Названа дата возможного подписания договора о свободной торговле ЕАЭС и Сингапура

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур могут подписать договор о создании зоны свободной торговли 1 октября в Ереване. Об этом в пятницу, 9 августа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

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«В случае своевременного завершения переговорного процесса и согласования проекта договора премьер-министр Сингапура готов принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване, на котором и будет подписан этот договор», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Премьер Армении также сообщил, что с 30 сентября по 1 октября в Ереване будет проходить форум «Транзитный потенциал евразийского континента».

Как сообщалось 11 июля, Сингапур шестой раз подряд стал лучшим морским портовым мегаполисом мира, обогнав Гонконг и Лондон.

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