Париж слезам верит: как прошло прощание с Жаком Шираком

Тысячи парижан и гостей французской столицы простились с бывшим лидером Пятой республики Жаком Шираком. Желающие выразить свои соболезнования выстроились в очередь у Дома Инвалидов, а на правительственных зданиях в связи с национальным трауром приспустили флаги. Среди почётных гостей церемонии был и российский президент Владимир Путин, который поддерживал дружеские отношения с политиком. Почтив его память, глава РФ кратко пообщался с действующим президентом республики Эммануэлем Макроном. По мнению экс-посла РФ во Франции Александра Орлова, Жак Ширак был настоящим другом России, что предопределило близость двух стран много лет вперёд.

Прощай, мой друг

30 сентября во Франции было объявлено днем национального траура в память о бывшем президенте Жаке Шираке, который возглавлял республику с 1995 по 2007 год. По всей стране на правительственных зданиях приспустили флаги, а в ведомствах, общественных и образовательных учреждениях прошла минута молчания.

Месса по Жаку Шираку началась в понедельник утром в соборе Святого Людовика на территории Дома Инвалидов в Париже, где проводятся важнейшие государственные церемонии, а также похоронен император Наполеон I. После мессы, на которой присутствовали лишь родственники и ближайший круг соратников бывшего политика, в Почетном дворе Дома Инвалидов Жаку Шираку отдали воинские почести. Стоит отметить, что в воскресенье в этом же месте прошло народное прощание с экс-президентом, в котором участвовали тысячи французов.

Спустя некоторое время в столичной церкви Сен-Сюльпис состоялась панихида, куда прибыло не только действующее руководство Франции, но и главы государств и правительств разных стран. Помимо Владимира Путина попрощаться с Жаком Шираком приехали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президенты Италии Серджо Маттарелла и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Владимира Путина и Жака Ширака, получившего за свою настойчивость прозвище «бульдозер», связывали теплые и дружеские отношения. В телеграмме, которую президент РФ направил 26 сентября вдове Бернадетт Ширак, он, в частности, отметил, что в России всегда будут помнить большой личный вклад экс-президента в развитие дружественных отношений между двумя странами. Кроме того, не случайно Владимир Путин в интервью газете The Financial Times из всех мировых лидеров выделил именно Жака Ширака.

— Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный. У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров, — заявил Владимир Путин.

Прощание с Жаком Шираком приобрело беспрецедентный характер, отметил в беседе с «Известиями» бывший посол РФ во Франции Александр Орлов. К примеру, в Елисейском дворце была открыта книга соболезнования, в которой все жители страны могли оставить свою запись, напомнил он. При этом французские СМИ ранее сообщили, что этой возможностью воспользовались около 4 тыс. человек.

— Это всё знак того, какой популярностью он пользовался у народа. Жак Ширак — один из последних великих президентов Франции, который принадлежал к поколению людей, помнящих Вторую мировую войну. Он оставил огромный след в истории этой страны, — подчеркнул Александр Орлов. — Что касается России, то он был для Москвы настоящим другом. Если мы будем перебирать президентов Франции, то это был человек, который лучше всего чувствовал Россию. В учебные годы, благодаря русскому соседу, он познакомился с историей, культурой, языком и литературой нашей страны. Это на всю жизнь предопределило духовную близость Жака Ширака с нашим государством.

Для Владимира Путина Жак Ширак — своего рода образец, по которому он измеряет всех других президентов Франции, добавил Александр Орлов.

— Когда я узнал об этой трагедии, то я был абсолютно уверен, что российский президент приедет в Париж. Владимир Путин — человек, который верен дружбе. А Ширак был для российского президента одним из самых близких людей на международной арене, — подчеркнул он.

Без политики

После заупокойной службы президент Франции Эммануэль Макрон провел обед с главами государств и правительств. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что полноценных переговоров между лидерами РФ и Франции не состоялось. Политики «просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви», пояснил он.

Глава Франции Эммануэль Макрон ценит, что Владимир Путин прибыл в Париж почтить память Жака Ширака, отметил Александр Орлов. По его словам, за последнее время в российско-французских отношениях наметился позитивный перелом. Согласование даты проведения четырехстороннего саммита в «нормандском формате» по урегулированию украинского кризиса сейчас остается одним из ключевых вопросов между Москвой и Парижем. Тем не менее Дмитрий Песков рассказал в понедельник журналистам, что пока нет понимания, когда состоится встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины.

— Не стоило ожидать, что на траурном мероприятии будут решаться какие-либо политические вопросы. Однако, то, когда пройдет саммит, сейчас зависит от действий Украины и выполнения Киевом взятых на себя обязательств, — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался дома утром 26 сентября в окружении родных людей. Политик умер на 87-м году жизни. В 2005 году у бывшего президента диагностировали заболевание сердечно-сосудистой системы. Состояние его здоровья резко ухудшилось после кончины старшей дочери Лоранс в 2016 году (она умерла в возрасте 58 лет). Бывший президент похоронен рядом с дочерью на кладбище Монпарнас в Париже.