Колокол Нотр-Дама зазвонит впервые после пожара в память о Жаке Шираке

Звонарь ударит в самый большой колокол собора Парижской Богоматери в память о скончавшемся бывшем президенте Франции Жаке Шираке. Звон с колокольни собора прозвучит впервые с момента пожара в Нотр-Дам, сообщает BFMTV.

13-тонный колокол носит имя «Эммануэль». До пожара в действие его приводил специальный механизм. Сейчас власти решили вызвать для работы специалиста для раскачивания колокола, передает телеканал «360».

Традиционно большой колокол собора звучит во время памятных событий в истории Франции. В него били после смерти папы римского Иоанна Павла II, после теракта в редакции французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» в 2015 году, или в память о подполковнике французской полиции Арно Бельтраме, который пожертвовал собой и занял место последнего заложника во время нападения на супермаркет Super U в марте 2018 года, уточняет REGNUM.

30 сентября во Франции объявили днем национального траура. Похоронная процессия с гробом Ширака прибыла в церковь Сен-Сюльпис, где в полдень началась поминальная служба.

На церемонию прибудут 1,9 тыс. человек, в том числе родственники Жака Ширака, президент Франции Эммануэль Макрон и представители правительства.

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Париж, чтобы попрощаться с Шираком. Всего в понедельник во Франции ожидают прибытия глав 80 государств.

Ширака похоронят на кладбище Монпарнас, где уже находится могила его старшей дочери.

Экс-президент Франции скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Ширак занимал пост президента с 1995 по 2007 год. До этого он 18 лет был мэром Парижа.