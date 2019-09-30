Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис на панихиду по Шираку

Президент России Владимир Путин 30 сентября прибыл в парижскую церковь Сен-Сюльпис, где проходит панихида по бывшему лидеру Франции Жаку Шираку. Об этом сообщает ТАСС.

Путин проследовал в здание церкви, где сейчас уже находятся родные, близкие и соратники экс-главы Франции.

В эти минуты в собор прибывают другие мировые лидеры. В церковь ранее вошли президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Бриджит, преемники Ширака Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также один из его предшественников — Валери Жискар д`Эстен.

Церковь Сен-Сюльпис находится под тщательной охраной — у входа дежурят усиленные отряды жандармерии, по периметру выставлены полицейские машины.

Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Причина смерти не сообщается. В СМИ ходили слухи, что политик страдал от болезни Альцгеймера, однако супруга экс-президента опровергала эту информацию.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура во Франции. Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже. Накануне в Доме Инвалидов прошла церемония национального прощания с бывшим президентом.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год, пишет «Газета.ру». В мае 2007-го он сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях. В декабре 2011 года Ширака осудили на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату.