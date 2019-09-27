Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже

Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронят в Париже на кладбище Монпарнас. Об этом BFM TV сообщает в пятницу, 27 сентября, со ссылкой на семью покойного.

30 сентября станет во Франции днем национального траура — на всех общественных зданиях будут приспущены государственные флаги. Также в этот день пройдет минута молчания. В полдень в парижской церкви Сен-Сюльпис состоится траурная служба по экс-президенту.

Ранее в этот же день стало известно, что церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов 29 сентября.

Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет, напоминает RT. Причина смерти не сообщается. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что политик страдает от болезни Альцгеймера. Но его жена опровергала эту информацию, сообщает НСН.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В мае 2007-го Ширак сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях. В декабре 2011 года его осудили на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату.