Лужков и Гусман вспомнили о любви Ширака к России

Бывший президент Франции Жак Ширак, скончавшийся в четверг, 26 сентября, очень хорошо относился к России и поддерживал демократические преобразования в стране. Об этом рассказал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, комментируя новость о смерти политика.

По словам Лужкова, они многократно встречались, когда Ширак был мэром Парижа. «Его поддержка, в то время больше поддержка морального плана, но она была существенна. Она была необходима новой власти в России. Он помогал нашей стране и в те времена, когда у нас не работала промышленность, сельское хозяйство не обеспечивало население продуктами питания», — рассказал он телеканалу «Звезда».

Бывший мэр также вспомнил, как в 1993 году у него возникли проблемы с сердцем. Узнав об этом, Ширак прибыл в больницу, где лежал Лужков, чтобы поддержать его.

«Этот его шаг тоже о многом говорит», — отметил он.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман сказал, что Ширак был политической фигурой гигантского масштаба, и его кончина стала печальной новостью для всего мира.

«Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов. Он вел разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией», — цитирует Гусмана телеканал «360».

Жак Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Данные о причинах смерти не приводятся.