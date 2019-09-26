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Парламент Франции почтил минутой молчания память Жака Ширака

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Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET
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Депутаты Национального собрания и Сената Франции почтили минутой молчания память бывшего французского президента Жака Ширака. Об этом 26 сентября сообщили представители парламента на своей официальной странице в Twitter.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался ранее в этот же день возрасте 86 лет. Причина смерти не сообщается.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он родился в 1932 году в Париже в семье учителей. Учился в лицее Карно и Людовика Великого. Когда будущий французский лидер был подростком, его обучил русскому языку бывший белогвардейский офицер.

В возрасте 18–19 лет он перевел на французский всего «Евгения Онегина», однако ни один издатель не взялся опубликовать труд. Книга вышла намного позже, когда Ширак уже стал известным политиком.

Также он работал на транспортном судне, служил во французской армии, принимал участие в Алжирской войне и был ранен. Высшее образование получил в Институте политических исследований и Национальной школе администрации, а после окончания учебы начал карьеру госслужащего как аудитор Счетной палаты и вскоре занялся политической деятельностью.

Ширак стал активистом, а затем одним из лидеров правых голлистских партий. Далее он занимал кресло министра сельского хозяйства, а с 1977 года, вплоть до избрания президентом в 1995 году, был мэром Парижа.

В мае 2007 года Ширак сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях. В декабре 2011 года его осудили на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату. За время судебных тяжб в прессе появилась версия, что Ширак страдает болезнью Альцгеймера, однако его жена опровергала данную информацию.

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