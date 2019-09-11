Умер бывший президент Индонезии

Скончался бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби. Об этом 11 сентября сообщает Anadolu Agency на своей странице в Twitter.

На момент смерти Хабиби было 83 года, он возглавлял государство с 1998 по 1999 год, а в 1998-м был вице-президентом Индонезии. С 1978 по 1998 год Хабиби занимал пост министра науки и технологий, приложив много сил для развития исследований и высокотехнологичного производства в стране.

Ранее, 25 июля, стало известно, что президент Туниса Бежи Каид Ас-Себси скончался на 93-м году жизни.