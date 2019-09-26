Наследник генерала: умер Жак Ширак

Его называли бульдозером — за напор и энергию, которой он не терял даже в старости. Один из последних настоящих голлистов, он оказался и последним президентом Франции, имевшим вес на международной арене — до него были Миттеран и д’Эстен, люди, о которых, как и о нем самом, можно сказать «государственные мужи». За ним последовали политические недоразумения, пиком которых пока остается нынешний глава V республики Эммануэль Макрон. «Известия» вспоминают о великом сыне Франции.

Удивительно, но один из главных правых политиков Франции второй половины ХХ столетия начинал как коммунист. В партию, впрочем, он не вступил, но занимался на общественных началах распространением газеты «Юманите». Вскоре, однако, одумался и занял твердые правые позиции, с которых не уходил уже до конца жизни. Сыграла, вероятно, кровь предков — крепких лимузенских крестьян, людей основательных и консервативных.

жак Жак Ширак пожимает руки местным жителям Майотты Фото: REUTERS/Charles Platiau

Сам он родился в Париже 29 ноября 1932 года. Семья, конечно, уже ушла от земли: отец будущего президента был банковским служащим, мать — домохозяйкой. Но в характере Ширака всегда оставалась унаследованное от предков сочетание упрямства (неспроста его прозвали бульдозером) со способностью адаптироваться к сложным ситуациям, не теряя лица, — качества, необходимые для настоящего политика. Учился юный Жак в лучших школах Франции — лицеях Карно и Людовика Великого. Интересно, что уже тогда он выучил русский — один из преподавателей Ширака был белоэмигрантом — и даже перевел на французский «Евгения Онегина» (перевод был опубликован спустя много лет, когда Ширак уже был известным политиком).

Странная внутренняя связь с Россией и даже отчасти любовь к далекой и странной стране оставалась с ним всю жизнь — и пригодилась, когда пришлось выстраивать отношения с Советским Союзом в бытность премьером и с новой Россией уже на посту президента Республики.

жак Британская королева Елизавета, Жак Ширак, Бернадетт Ширак, Джордж Буш и Лора Буш наблюдают за пролетом на церемонии празднования Международного дня Д. Арроманш, 6 июня 2004 года Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Отслужив в армии — Ширак принимал участие в боевых действиях в Алжире и был ранен — он закончил престижные Институт политических исследований и Национальную школу администрации и отправился в большое политическое плавание. Начал с малого — поста муниципального советника в коммуне Сент-Фереоль, расположенной в том самом Лимузене, откуда пошел род Шираков. Не забывал и о партийной работе — вскоре он был одним из признанных лидеров голлистов и сыграл немаловажную роль в избирательной кампании 1965 года самого генерала.

Автор цитаты Член Совета Федерации Алексей Пушков: - Это был человек из числа тех, кого во Франции называют un grand homme politique (великий политический деятель). Во внешней политике он был исключительно мудр и взвешен. Ширак вместе со Шрёдером и Путиным составил тройку европейских стран, выступивших против агрессии США в отношении Ирака. Он сдержанно относился к расширению НАТО на восток и скептически воспринимал русофобские выпады восточноевропейских стран. Жак Ширак считал Россию важнейшим компонентом мировой политики, но при этом поддерживал хорошие отношения с США и играл одну из ведущих ролей в Европейском союзе. Он был последним из плеяды безусловных французских лидеров.

В 40 лет Ширак занял первый пост в правительстве, министра сельского хозяйства. Вскоре он на два года стал и премьером — в первый раз; во второй он возглавлял правительство уже в 1980-е, став единственным французским политиком Пятой республики, дважды занимавшим кресло премьер-министра. Но в историю страны, даже если бы не выиграл президентские выборы в 1995-м, Ширак вошел бы все равно — как мэр Парижа с 1977 года и до самого избрания президентом страны.

GettyImages-138293894 Бывший президент Франции, премьер-министр и мэр Парижа Жак Ширак скончался 26 сентября 2019 года. Хроника его жизни — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/Jean-Regis Rouston/Roger Viollet GettyImages-583043316 Жак Ширак, хотя и придерживался в ранней молодости левых идей, всю свою политическую жизнь был сторонником наследия генерала де Голля Фото: Getty Images/Sygma/CORBIS/Jacques Pavlovsky GettyImages-698003265 С 1956 года Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель (слева на фото), у четы две родные дочери и удочеренная в 1979 году девочка из Южного Вьетнама Фото: Getty Images/Sygma/CORBIS/Jacques Pavlovsky GettyImages-607451364 В 1995 году Ширак впервые занял президентский кабинет в Елисейском дворце Фото: Getty Images/Sygma/Jacques Langevin GettyImages-607450214 Жак Ширак был президентом страны два срока подряд, с 1995 по 2007 год Фото: Getty Images/Sygma/Jacques Langevin GettyImages-459761578 Встречаясь с зарубежными монархами, убежденный республиканец Ширак всегда умел сохранять истинно французскую элегантность и галантность Фото: Getty Images/UK Press/Julian Parker GettyImages-583321436 На посту мэра Парижа Ширак много занимался проблемами инвалидов и одиноких матерей Фото: Getty Images/Bernard Bisson/Sygma GettyImages-94822393 Ширак с юности знал русский язык и интересовался русской культурой. Это помогло ему при выстраивании отношений с нашей страной Фото: Getty Images/Lucas Schifres/Bloomberg GettyImages-168457076 Супруга Ширака Бернадетт всю его жизнь оставалась верной помощницей в политических делах Фото: Getty Images/Rindoff Petroff GettyImages-610276326 В 2008 году Ширак стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности Фото: Getty Images/Marlene Awaad/IP3

Именно при Шираке французская столица шагнула из века XIX в будущее — появились программы помощи инвалидам, специальные условия для бизнеса, ремонтировались ветшавшие достопримечательности Парижа. Он прикладывал все усилия к снижению социальной напряженности в городе — а затем, уже будучи президентом, и во dсей стране. Работа в качестве столичного градоначальника принесла в конечном счете ему победу на выборах 1995 года.

жак Фото: REUTERS/Philippe Laurenson

Не обошлось, конечно, и без скандалов — редкий действительно большой политик сумеет их избежать. В 2002 году он пережил покушение полусумасшедшего ультраправого активиста — вслед за обвинениями в популизме от ревностных сторонников «правого курса». Ширака обвиняли в коррупции — и в 2011 году, уже после ухода из Елисейского дворца, он, патриарх французской политики, был осужден к двум годам условно за якобы совершенные в бытность мэром Парижа растраты общественных денег. Спорить с французским правосудием, конечно, не будем, но не преминем напомнить об огромной благотворительной деятельности, которую вел Жак Ширак. Будучи состоятельным частным лицом, он помогал музеям, театрам, другим культурным учреждениям — и не только во Франции. Его труды на этой ниве не остались незамеченными и в России. В 2008 году Жак Ширак стал лауреатом российской Государственной премии в области гуманитарной деятельности.

Автор цитаты Александр Орлов, посол России во Франции в 2008-2017 гг.: - Жак Ширак был исключительно харизматичный человек. Он был любим французами. Входил в близкий круг международных друзей Владимира Путина.Еще в юности, благодаря тому, что его соседом по лестничной клетке был русский эмигрант, с которым он дружил, он приобщился к русской культуре, языку, литературе. И это раннее знакомство с Россией оставило отпечаток на всю жизнь – он действительно был убежденным другом нашей страны. Кроме того, это последний президент послевоенного поколения, который никогда не забывал о той роли, которую СССР сыграл в победе над нацизмом. Жак Ширак был разносторонне развитым человеком. Увлекался культурой коренных народов. Мне довелось неоднократно бывать в его рабочем кабинете – он был обставлен предметами искусства и быта коренных народов Африки и народов Севера. Сегодня один из самых посещаемых музеев в Париже – это музей искусства коренных народов, который носит имя Жака Ширака. Вместе с Борисом Ельциным в 1996 году они основали в Санкт-Петербурге Полярную академию — специально для того, чтобы дети коренных народов Севера могли получить высшее образование.

Со всеми сложностями, сопровождавшими его жизненный путь, Ширак, несомненно, останется в истории как один из великих сынов Франции ХХ столетия — столь же противоречивого, впрочем, как и его собственная натура.