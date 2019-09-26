Наследник генерала: умер Жак Ширак
Его называли бульдозером — за напор и энергию, которой он не терял даже в старости. Один из последних настоящих голлистов, он оказался и последним президентом Франции, имевшим вес на международной арене — до него были Миттеран и д’Эстен, люди, о которых, как и о нем самом, можно сказать «государственные мужи». За ним последовали политические недоразумения, пиком которых пока остается нынешний глава V республики Эммануэль Макрон. «Известия» вспоминают о великом сыне Франции.
Удивительно, но один из главных правых политиков Франции второй половины ХХ столетия начинал как коммунист. В партию, впрочем, он не вступил, но занимался на общественных началах распространением газеты «Юманите». Вскоре, однако, одумался и занял твердые правые позиции, с которых не уходил уже до конца жизни. Сыграла, вероятно, кровь предков — крепких лимузенских крестьян, людей основательных и консервативных.
Жак Ширак пожимает руки местным жителям Майотты
Сам он родился в Париже 29 ноября 1932 года. Семья, конечно, уже ушла от земли: отец будущего президента был банковским служащим, мать — домохозяйкой. Но в характере Ширака всегда оставалась унаследованное от предков сочетание упрямства (неспроста его прозвали бульдозером) со способностью адаптироваться к сложным ситуациям, не теряя лица, — качества, необходимые для настоящего политика. Учился юный Жак в лучших школах Франции — лицеях Карно и Людовика Великого. Интересно, что уже тогда он выучил русский — один из преподавателей Ширака был белоэмигрантом — и даже перевел на французский «Евгения Онегина» (перевод был опубликован спустя много лет, когда Ширак уже был известным политиком).
Странная внутренняя связь с Россией и даже отчасти любовь к далекой и странной стране оставалась с ним всю жизнь — и пригодилась, когда пришлось выстраивать отношения с Советским Союзом в бытность премьером и с новой Россией уже на посту президента Республики.
Британская королева Елизавета, Жак Ширак, Бернадетт Ширак, Джордж Буш и Лора Буш наблюдают за пролетом на церемонии празднования Международного дня Д. Арроманш, 6 июня 2004 года
Отслужив в армии — Ширак принимал участие в боевых действиях в Алжире и был ранен — он закончил престижные Институт политических исследований и Национальную школу администрации и отправился в большое политическое плавание. Начал с малого — поста муниципального советника в коммуне Сент-Фереоль, расположенной в том самом Лимузене, откуда пошел род Шираков. Не забывал и о партийной работе — вскоре он был одним из признанных лидеров голлистов и сыграл немаловажную роль в избирательной кампании 1965 года самого генерала.
В 40 лет Ширак занял первый пост в правительстве, министра сельского хозяйства. Вскоре он на два года стал и премьером — в первый раз; во второй он возглавлял правительство уже в 1980-е, став единственным французским политиком Пятой республики, дважды занимавшим кресло премьер-министра. Но в историю страны, даже если бы не выиграл президентские выборы в 1995-м, Ширак вошел бы все равно — как мэр Парижа с 1977 года и до самого избрания президентом страны.
Именно при Шираке французская столица шагнула из века XIX в будущее — появились программы помощи инвалидам, специальные условия для бизнеса, ремонтировались ветшавшие достопримечательности Парижа. Он прикладывал все усилия к снижению социальной напряженности в городе — а затем, уже будучи президентом, и во dсей стране. Работа в качестве столичного градоначальника принесла в конечном счете ему победу на выборах 1995 года.
Не обошлось, конечно, и без скандалов — редкий действительно большой политик сумеет их избежать. В 2002 году он пережил покушение полусумасшедшего ультраправого активиста — вслед за обвинениями в популизме от ревностных сторонников «правого курса». Ширака обвиняли в коррупции — и в 2011 году, уже после ухода из Елисейского дворца, он, патриарх французской политики, был осужден к двум годам условно за якобы совершенные в бытность мэром Парижа растраты общественных денег. Спорить с французским правосудием, конечно, не будем, но не преминем напомнить об огромной благотворительной деятельности, которую вел Жак Ширак. Будучи состоятельным частным лицом, он помогал музеям, театрам, другим культурным учреждениям — и не только во Франции. Его труды на этой ниве не остались незамеченными и в России. В 2008 году Жак Ширак стал лауреатом российской Государственной премии в области гуманитарной деятельности.
Со всеми сложностями, сопровождавшими его жизненный путь, Ширак, несомненно, останется в истории как один из великих сынов Франции ХХ столетия — столь же противоречивого, впрочем, как и его собственная натура.