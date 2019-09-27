Другом меньше: ушел из жизни Жак Ширак

Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура в связи с уходом экс-президента страны Жака Ширака. Один из самых знаковых политиков XX века скончался 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет. Его политическая карьера была долгой и неоднозначной, взгляды и курс — не всегда последовательны. Но несмотря ни на что, он оставался одним из самых популярных президентов Франции. Любили Жака Ширака и в России. «Известия» пообщались с российскими политиками и дипломатами и пришли к выводу: эта любовь была взаимной.

Весь противоречивый

«Мы французы потеряли государственного мужа, которого мы любили также сильно, как он любил нас», — заявил, обращаясь к нации вечером 26 сентября, действующий президент республики Эммануэль Макрон.

Жак Ширак был бесспорным политическим долгожителем. Он начал свой путь в эшелоны власти в 60-х в качестве советника премьера той поры Жоржа Помпиду (от которого получил прозвище «бульдозер» за напор в отношении соперников). В последствии молодой голлист успел побывать в креслах парламентария, министра, дважды премьера и мэра Парижа. В последнем он просидел долгие 18 лет — вплоть до того, как в 1995 году — с третьей попытки — стал президентом Пятой республики.

Спустя всего пару месяцев после переезда в Елисейский дворец Жак Ширак произнёс речь, которая навсегда останется в истории. Беседуя с представителями еврейской общины, президент страны впервые признал ответственность французского государства за депортацию и истребление евреев во время Второй мировой войны.

В не меньший шок, но уже со знаком минус, французов и мир повергло ещё одно решение, принятое новоиспеченным президентом в начале его первого срока. В 1995 году он неожиданно заявил о возобновлении Францией ядерных испытаний и тут же провёл его на атолле Муруроа в Тихом океане. Впрочем, позднее Ширак поменял свои взгляды на прямо противоположные и стал рьяным защитником экологии. Примечательно, что в четверг, комментируя смерть Жака Ширака, другой бывший президент Франции Франсуа Олланд отметил в числе прочего тот факт, что Ширак задолго до остальных «понял проблему глобального потепления».

Поворот на 180 градусов произошёл с Шираком и в том, что касается отношения к Европе. Будучи ярым евроскептиком в 1970-х, десять лет спустя этот же политик стал столь же рьяным защитником общих ценностей. Именно при нём Франция вступила в зону евро, но провалила лоббировавшийся Шираком референдум 2005 года по проекту общеевропейской конституции.

Когда Франция вела войну в Алжире, Жак Ширак будучи молодым побывал на фронте, вернувшись оттуда с ранением. Тот опыт, с одной стороны, подогрел его интерес к военным стратегиям, с другой — заставил с опаской относиться к любым конфликтам. Став президентом, он отменил обязательную военную службу, а в 2003 году категорически выступил против затеянного США наступления в Ираке.

«Война — это всегда последнее средство. Это всегда доказательство неудачи. Это всегда худшее из решений, потому что оно приносит смерть и страдания», — убеждал президент Франции за неделю до вторжения в Ирак сил коалиции под эгидой американцев.

Решительность, с которой глава Елисейского дворца противостоял Вашингтону, принесла ему немало дивидендов — в том году его популярность среди сограждан поднялась до 90%.

Президент всех французов

К 2002 году, когда во Франции проходили очередные выборы (причём к тому моменту срок президентских полномочий по инициативе самого Жака Ширака был сокращён с семи до пяти лет), действующий президент был уже не столь популярен. За ним тянулся шлейф коррупционных скандалов времён его работы в парижской мэрии. И в первом туре он набрал всего 20% голосов.

Зато во втором — получил сразу 82%, поскольку главным соперником Ширака оказался лидер ультраправых Жан-Мари Лё Пен. Эти выборы запомнились французам призывами голосовать «за вора, но не за фашиста» и лозунгом «голосуй с прищепкой на носу».

Идя на выборы в 1995 году, Ширак много говорил о стремлении сгладить социальный раскол во французском обществе и побороть безработицу и неравенство. Но затеянная при Шираке пенсионная реформа и планировавшиеся урезание социальных выплат обернулись масштабной забастовкой с участием 2 млн человек.

В конце 2011 года, когда Жак Ширак уже несколько лет находился на пенсии, суд приговорил его к двум годам условно за превышение служебных полномочий и растрату. Но, как в ту пору предположил его адвокат Жорж Кейман, это решение вряд ли изменит глубокую привязанность французов к Жаку Шираку.

И действительно, на симпатиях французов к своему бывшему лидеру скандалы с его участием особо не сказались — Жак Ширак по-прежнему оставался одним из самых популярных французских политиков.

— Он был приверженцем идеи Де Голля об особом призвании Франции на международной арене и этой идеей питал национальную гордость французов. Жак Ширак выступал против однополярности, которую в то время предлагали США, — пояснила «Известиям» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. — К тому же он был очень обаятельным человеком, который никогда не позволял себе никаких резких выпадов и держался позиции доброжелательной любезности по отношению к французским гражданам.

Конечно, он не был безупречен и порой говорил вещи, о которых ему впоследствии приходилось жалеть. Стоит вспомнить его заявления в начале 90-х о том, что «Африка не готова к демократии», или слова про «шум и запахи» от мигрантов, которые раздражают французов. Но было и много остроумного — того, что его сограждане потом растаскивали на цитаты. Например, утверждение, что «нельзя доверять людям, которые так плохо готовят», брошенное в шутку как-то про Великобританию.

Жак Ширак любил дружески похлопывать по плечу и жать руки. Поговаривают, что в ходе одной из своих избирательных кампаний у него было столько рукопожатий с избирателями, что в конце дня ему приходилось держать пальцы в ведре с кубиками льда — для предотвращения волдырей.

— Жак Ширак был исключительно харизматичный человек, был любим французами. Он был разносторонне развитым человеком. Он был блестящим специалистом по японскому искусству и увлекался культурой коренных народов, — рассказал «Известиям» бывший российский посол во Франции Александр Орлов, хорошо знавший покойного французского лидера.

Друг России

Как напомнил «Известиям» дипломат, в юности соседом Жака Ширака по лестничной клетке был русский эмигрант, благодаря дружбе с которым будущий лидер Франции приобщился к русской культуре, языку и литературе. В 20 лет студент Ширак даже перевел на французский «Евгения Онегина», но издатели оставили сей труд без внимания.

— Это раннее знакомство с Россией оставило отпечаток на всю жизнь — он действительно был убеждённым другом нашей страны. С Владимиром Путиным у него были по-настоящему дружеские отношения: он входил в близкий круг международных друзей президента, — вспоминает дипломат.

Жак Ширак был последним из плеяды безусловных французских лидеров, сказал об ушедшем политике член Совета Федерации Алексей Пушков.

— Во внешней политике он был исключительно мудр и взвешен — я не помню, чтобы на него пришлось какая-либо крупная война. Он сдержанно относился к расширению НАТО на восток и скептически воспринимал русофобские выпады восточноевропейских стран, — сказал «Известиям» сенатор. — Жак Ширак считал Россию важнейшим компонентом мировой политики, но при этом поддерживал хорошие отношения с США и играл одну из ведущих ролей в Европейском союзе.

Соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции выразил и президент Владимир Путин. В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, сказал российский лидер.