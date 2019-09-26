Путин отправил телеграмму с соболезнованиями вдове Ширака

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Бернадет Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной ее супруга, бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщила в четверг, 26 сентября пресс-служба Кремля.

«В.В.Путин отметил, что на посту президента республики Ж.Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны», — говорится в сообщении.

Также президент подчеркнул личный вклад Ширака в развитие дружественных отношений между Россией и Францией.

По данным пресс-службы, Путин подчеркнул, что всегда искренне восхищался интеллектом бывшего французского лидера и его умением принимать взвешенные решения «даже в самых непростых ситуациях».

Бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет, о причинах смерти не сообщается.