Прямой эфир

Путин отправил телеграмму с соболезнованиями вдове Ширака

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Бернадет Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной ее супруга, бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщила в четверг, 26 сентября пресс-служба Кремля.

«В.В.Путин отметил, что на посту президента республики Ж.Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны», — говорится в сообщении.

Также президент подчеркнул личный вклад Ширака в развитие дружественных отношений между Россией и Францией.

По данным пресс-службы, Путин подчеркнул, что всегда искренне восхищался интеллектом бывшего французского лидера и его умением принимать взвешенные решения «даже в самых непростых ситуациях».

Бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет, о причинах смерти не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер бывший президент Индонезии
Умер президент Туниса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019