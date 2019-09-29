Экс-глава MI-6 рассказал о подкупе Жака Ширака Саддамом Хусейном

Экс-президент Франции Жак Ширак выступал против военной операции США в Ираке в 2003 году из-за многомиллионных взяток от иракского лидера Саддама Хусейна. Об этом заявил бывший глава британской разведслужбы MI-6 Ричард Дирлав.

Ширак получил через посредников не менее £5 млн (более $6 млн) из личных средств Хусейна. Эти деньги были потрачены на его избирательные кампании в 1995 и 2002 годах, пишет британское издание Daily Mail.

Дирлав подчеркнул, что Ширака и Хусейна связывали давние личные контакты, не связанные с отношениями между их странами, и именно этим, а не идейными соображениями, объясняется антивоенная позиция бывшего президента Франции.

Ширак, который был президентом Франции с 1995 по 2007 год, скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

В 2003 году международная коалиция во главе с США начала операцию в Ираке, в результате которой режим Хусейна пал (самого Хусейна в 2006 году казнили). Ширак выступил против этой кампании, что осложнило отношения Франции с рядом стран.