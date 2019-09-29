Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Родственники скончавшегося бывшего президента Франции Жака Ширака уведомили лидера республиканской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти будет не желательно. Об этом сообщает телеканал BFM в воскресенье, 29 сентября.

«Поскольку семья Ширака не уважает республиканские традиции, Марин Ле Пен не пойдет на церемонию в церковь Сен-Сюльпис», — приводит телеканал слова человека из ее окружения.

Ранее в воскресенье в эфире телеканала France 3 Ле Пен заявила, что «официальных приглашений на эту церемонию не существует». Вместе с тем она отметила, что, согласно республиканским традициям, в случае смерти человека ни о каком продолжении политического конфликта не может быть речи. «Не может быть в данном случае никакой политической борьбы, так как речь идет о церемонии памяти политика», — цитирует ее слова из телепередачи BFM.

Экс-президент Франции умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Он возглавлял республику с 1995 по 2007 год.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура в республике. В церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать действующий французский лидер Эммануэль Макрон и лидеры других стран, включая президента России Владимира Путина. Сообщалось, что церемония национального прощания с Шираком пройдет в Доме инвалидов 29 сентября. Бывший президент страны будет похоронен на столичном кладбище Монпарнас.

Отец Марин Ле Пен и основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был оппонентом Жака Ширака во втором туре президентских выборов в 2002 году. Ширак отказался участвовать в теледебатах с ним, сославшись на невозможность дебатов с «представителем сил, делающих ставку на ненависть и нетерпимость». В итоге Ширак победил на выборах президента Франции.