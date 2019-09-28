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Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 28 сентября.

«Да», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина поездка на прощальную церемонию в Париж.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что на предстоящей в Париже церемонии прощания с Шираком ожидают президента России. Песков отмечал, что Путин позднее примет решение об участии в этой церемонии.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура по Шираку. В парижской церкви Сен-Сюльпис пройдет служба, на которой будут присутствовать нынешний президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других стран. В воскресенье, 29 сентября, пройдет церемония национального прощания с экс-президентом в Доме инвалидов. Ширак будет похоронен на столичном кладбище Монпарнас.

Бывший французский лидер умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Он возглавлял республику с 1995 по 2007 год.

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