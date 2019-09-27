Песков не исключил возможность приезда Путина во Францию для прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин позднее примет решение об участии в церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Если будет решение принято президентом, мы вас проинформируем», — сообщил Песков.

Он также отметил, что французское правительство еще обсуждает детали прощания, более точная информация появится в течение дня. В зависимости от этого президент примет решение.

Ранее сообщалось, что Жака Ширака похоронят в Париже на кладбище Монпарнас. Также стало известно, что церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов 29 сентября.

Бывший президент Франции умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он родился в 1932 году в Париже в семье учителей. Учился в лицее Карно и Людовика Великого. Когда будущий французский лидер был подростком, его обучил русскому языку бывший белогвардейский офицер.

В возрасте 18–19 лет он даже перевел на французский всего «Евгения Онегина», однако ни один издатель не взялся опубликовать труд. Книга вышла намного позже, когда Ширак уже стал известным политиком.

Также он работал на транспортном судне, служил во французской армии, принимал участие в Алжирской войне и был ранен. Высшее образование получил в Институте политических исследований и Национальной школе администрации, а после окончания учебы начал карьеру госслужащего как аудитор Счетной палаты и вскоре занялся политической деятельностью.

Ширак стал активистом, а затем одним из лидеров правых голлистских партий. Далее он занимал кресло министра сельского хозяйства, а с 1977 года вплоть до избрания президентом в 1995 году был мэром Парижа.

В мае 2007 года Ширак сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях.