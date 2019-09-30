Путин и Макрон кратко пообщались после панихиды по Шираку

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон кратко пообщались на выходе из церкви Сен-Сюльпис, где завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку. Об этом в понедельник, 30 сентября сообщает ТАСС.

По данным агентства, Путин около двух минут пообщался с Макроном, после чего проследовал к своему автомобилю.

В этот день российский лидер прибыл в Сен-Сюльпис, чтобы принять участие в прощальной церемонии с Шираком. Отмечается, что в церемонии приняли участие около 80 действующих и бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе преемники Ширака Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также один из его предшественников — Валери Жискар д`Эстен.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура во Франции. Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже. Накануне в Доме Инвалидов прошла церемония национального прощания с бывшим президентом.

Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Причина смерти не сообщается. В СМИ ходили слухи, что политик страдал от болезни Альцгеймера, однако супруга экс-президента опровергала эту информацию.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В мае 2007-го он сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях.