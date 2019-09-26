Косачев назвал Ширака большим другом России

Бывшего президента Франции Жака Ширака в России запомнят как большого друга. Об этом 26 сентября сообщил на своей странице Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Несомненно, это выдающийся политик мирового масштаба, олицетворявший собой узнаваемую политическую линию в международных делах», — выразил мнение дипломат.

Косачев напомнил о выступлении французского лидера против боевых действий американо-британской коалиции в Ираке, когда Ширак пригрозил наложить вето в Совете Безопасности ООН на применение военной силы. По словам главы комитета СФ, в результате сложилась «могучая тройка» — Россия, Германия, Франция, — благодаря которой агрессию не удалось узаконить.

Косачев также отметил, что Ширак был почитателем русской культуры и хорошо знал русский язык.

Бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет, о причинах смерти не сообщается.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он родился в 1932 году в Париже в семье учителей. Учился в лицее Карно и Людовика Великого. Когда будущий французский лидер был подростком, его обучил русскому языку бывший белогвардейский офицер.

В возрасте 18–19 лет он даже перевел на французский всего «Евгения Онегина», однако ни один издатель не взялся опубликовать труд. Книга вышла намного позже, когда Ширак уже стал известным политиком.

Также он работал на транспортном судне, служил во французской армии, принимал участие в Алжирской войне. Высшее образование получил в Институте политических исследований и Национальной школе администрации, а после окончания учебы начал карьеру госслужащего как аудитор Счетной палаты и вскоре занялся политической деятельностью.

Ширак стал активистом, а затем одним из лидеров правых голлистских партий. Далее он занимал кресло министра сельского хозяйства, а с 1977 года, вплоть до избрания президентом в 1995 году, был мэром Парижа.

В мае 2007 года Ширак сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях.