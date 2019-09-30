Два новых корпуса построят для дома престарелых в Томской области

В Томском районе в 2021 году планируют завершить строительство двух новых корпусов дома-интерната для престарелых, который находится в селе Итака. Об этом начальник регионального департамента соцзащиты Марина Киняйкина сообщила журналистам 30 сентября.

«Из 291 млн рублей, выделенных на строительство двух корпусов дома-интерната для пенсионеров в Итатке, 97% средств направлены из федерального бюджета, остальные — из областного. В целом весь проект стоит почти 600 млн рублей. Предполагается, что новые корпуса будут сданы в 2021 году», -— цитирует Киняйкину РИА «Томск».

Два трехэтажных здания с жилыми «ячейками» на две комнаты и санузлом рассчитаны на 170 мест. Со старым домом-интернатом корпуса соединят теплым переходом.

Строительство корпусов началось в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». По словам начальника департамента соцзащиты, сейчас в Томской области проживают 260 тыс. пенсионеров.

В конце августа сообщалось, что в Тюменской области в Исетском доме-интернате для престарелых провели капитальный ремонт. По словам директора соцучреждения, главной задачей является обеспечить обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов I и II групп.