Прямой эфир
Сюжет:

Два новых корпуса построят для дома престарелых в Томской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томском районе в 2021 году планируют завершить строительство двух новых корпусов дома-интерната для престарелых, который находится в селе Итака. Об этом начальник регионального департамента соцзащиты Марина Киняйкина сообщила журналистам 30 сентября.

Полный пенсион: для домов престарелых создают новые стандарты
Они помогут решить проблему дефицита мест и качества услуг в таких заведениях

«Из 291 млн рублей, выделенных на строительство двух корпусов дома-интерната для пенсионеров в Итатке, 97% средств направлены из федерального бюджета, остальные — из областного. В целом весь проект стоит почти 600 млн рублей. Предполагается, что новые корпуса будут сданы в 2021 году», -— цитирует Киняйкину РИА «Томск».

Два трехэтажных здания с жилыми «ячейками» на две комнаты и санузлом рассчитаны на 170 мест. Со старым домом-интернатом корпуса соединят теплым переходом.

Строительство корпусов началось в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». По словам начальника департамента соцзащиты, сейчас в Томской области проживают 260 тыс. пенсионеров.

В конце августа сообщалось, что в Тюменской области в Исетском доме-интернате для престарелых провели капитальный ремонт. По словам директора соцучреждения, главной задачей является обеспечить обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов I и II групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Московское долголетие» проведет театральный фестиваль
Сахалин приобрел автобусы для доставки пенсионеров до медучреждений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019