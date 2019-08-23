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Дом-интернат для престарелых отремонтировали в Тюменской области

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В Тюменской области в Исетском доме-интернате для престарелых провели капитальный ремонт. Об этом директор учреждения Олег Тишинский рассказал главе региона Александру Моору, который посетил дом-интернат, сообщает пресс-служба губернатора области.

По словам директора, главной задачей соцучреждения является обеспечить обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов I и II групп. После ремонта здесь были созданы комфортные условия для проживания, заявил Тишинский.

«Самое важное в таких учреждениях — атмосфера, в которой находятся представители старшего поколения. Чувствуется, что им здесь комфортно, что о них заботятся. Люди довольны, и это главное», — приводит слова губернатора портал «Наш город».

В 2021 году в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Исетском доме-интернате будут отремонтированы здания бани и прачечной.

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